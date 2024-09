C’è un possibile collasso delle difese ucraine in alcune aree per mancanza di uomini e mezzi perché le hanno inviato a Kursk e le nostre truppe se ne sta avvantaggiando avanzando velocemente nel Donbass

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, alla sessione plenaria del 9° Forum economico orientale (EEF) nella città dell’Estremo Oriente russo di Vladivostok.

In un discorso durato circa 44 minuti, il suo più lungo di sempre, secondo le stime della TASS, il presidente russo ha parlato anche della guerra in Ucraina, affermando che “l’obiettivo principale” della Russia è la conquista del Donbass.

“Nella loro offensiva nella regione russa di Kursk gli ucraini hanno impegnato una gran quantità delle loro forze migliori, e questo potrebbe portare al “collasso” delle loro linee difesa in altre aeree, in particolare nel Donbass ucraino, dove i russi avanzano, ha spiegato Putin, che ha anche

accusato le forze ucraine di “attacchi terroristici” con i bombardamenti sulle centrali nucleari controllate dalle forze di Mosca, nella regione di Kursk e a Zaporizhzhia.

“Si può solo immaginare cosa accadrebbe se rispondessimo in modo simmetrico, cosa accadrebbe a tutta questa parte di Europa”, ha avvertito il leader russo, che ha anche ironizzato su Kamala Harris definendola come “la favorita” di Mosca nelle prossime elezioni presidenziali negli Usa, sottolineando che “ride in modo espressivo e contagioso”.

Riguardo alla situazione nella regione di KursK, secondo i dati del Ministero della difesa russo, complessivamente, dall’inizio dei combattimenti al 4 settembre, nella regione Kiev ha perso oltre 9.700 effettivi, 81 carri armati, 39 veicoli da combattimento di fanteria, 70 veicoli corazzati da trasporto truppa, 576 veicoli corazzati da combattimento, 313 veicoli a motore, 72 cannoni d’artiglieria, 22 piattaforme di lancio di molteplici sistemi di lancio di razzi, tra cui sette HIMARS e tre MLRS, otto piattaforme di lancio di sistemi di difesa aerea, due veicoli da trasporto, 17 stazioni di guerra radioelettronica, sette radar di controbatteria, due radar di difesa aerea, otto unità di apparecchiature di ingegneria e due veicoli per lo sminamento degli ostacoli e un veicolo per lo sminamento UR-77.

Tradizionalmente, il presidente pronuncia un discorso di circa 30 minuti e poi risponde alle domande.

L’inizio della sessione plenaria è previsto alle ore 15:00. ora locale (5:00 GMT). A moderare sarà Alexandra Suvorova, conduttrice del canale televisivo Rossiya-24.

