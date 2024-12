Putin: “Usa in Ucraina inviano consulenti militari e più truppe europee. Rispondiamo con produzione di missili ipersonici Oreshnik”

Il presidente russo Vladimir Putin ha stimato che più di 100mila soldati americani sono schierati in Europa, ‘aumentando la presenza militare alleata alle frontiere russe e di inviare “mercenari e consulenti militari”, incoraggiando l’escalation del conflitto per spingere la Russia verso “la linea rossa, nella volontà di indebolire il nostro Paese per infliggerci una sconfitta strategica”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che per questo motivo, a breve” Mosca lancerà la produzione in serie dei missili balistici ipersonici Oreshnik, testati il 21 novembre in Ucraina. “Se gli Stati Uniti dispiegheranno missili a corto e medio raggio, in qualsiasi regione del mondo – ha minacciato -, la Russia farà lo stesso”. “I paesi della Nato aumentano le spese militari. Il numero dei soldati americani in Europa supera i 100.000”, ha detto parlando davanti allo stato maggiore dell’esercito russo e al Ministero della difesa. “Vicino ai confini russi si stanno formando gruppi di truppe d’assalto dell’Alleanza Atlantica” ha aggiunto accusando gli Stati Uniti di continuare a fornire armi e denaro a quello che ha definito il “regime illegittimo di Kiev”.

Putin ha denunciato anche l’invio di mercenari e istruttori militari in Ucraina, con la quale, secondo lui, Washington promuove apertamente “un’escalation del conflitto”. “Vediamo che l’attuale amministrazione americana e praticamente l’intero ‘Occidente collettivo’ non abbandonano i tentativi di mantenere la loro egemonia globale”, ha detto. Per tutti questi motivi, ha sottolineato la Russia e’ costretta a prendere “misure aggiuntive per garantire la sicurezza della Russia e dei suoi alleati”, senza però lasciarsi coinvolgere in una corsa agli armamenti a scapito dello sviluppo socioeconomico del Paese.

Per il presidente russo l’nvio di “mercenari e consulenti militari” in Ucraina ha come obiettivo incoraggiare l’escalation del conflitto per spingere la Russia verso “la linea rossa”. “Nella loro volontà di indebolire il nostro Paese, di infliggerci una sconfitta strategica – ha affermato il capo del Cremlino parlando ai vertici del ministero della Difesa – gli Usa continuano a pompare il regime illegittimo di Kiev di armi e soldi , inviano mercenari e consulenti militari, incoraggiando l’escalation del conflitto. Allo stesso tempo, sotto il pretesto di una fantomatica minaccia russa, spaventano il proprio popolo con una nostra possibile aggressione”. “La tattica é semplice – ha aggiunto Putin -: ci fanno arrivare fino alla linea rossa, giunti alla quale non possiamo più fare marcia indietro e cominciamo a rispondere. Allora subito loro spaventano i propri cittadini, così come ai tempi dell’Urss”.