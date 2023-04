Putin visita i quartier generali delle truppe russe di Kherson e Lugansk: “Importante ascoltare opinioni comandanti sul campo”

Il presidente ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato ai due comandi alcune icone sacre

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo di truppe russe del Dnepr in direzione di Kherson e il quartier generale della Guardia nazionale Vostok nella Repubblica di Lugansk.

L’ufficio stampa del Cremlino ha riferito che “mentre si trovava al quartier generale del gruppo tattico Dnepr vicino al fronte di Kherson, Vladimir Putin ha ascoltato i rapporti consegnati dal comandante delle truppe aviotrasportate, colonnello generale Mikhail Teplinsky, dal comandante del gruppo tattico Dnepr, colonnello generale Oleg Makarevich e da altri comandanti sul campo”.

In apertura della riunione, il presidente russo su subito spiegato la natura pragmatica dell’incontro: “Non voglio distrarvi dalle vostre responsabilità di gestione delle truppe, quindi lavoreremo in modo professionale, breve ma concreto”, aggiungendo che “per me è importante ascoltare le vostre opinioni su come si sta evolvendo la situazione e scambiare informazioni”. Putin ha così chiesto di iniziare il rapporto con la discussione sulla situazione al fronte di Kherson per poi passare al fronte di Zaporozhye.

Il presidente russo ha poi raggiunto il quartier generale della Guardia nazionale Vostok nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, dove ha ascoltato il rapporto del generale Alexander Lapin e di altri ufficiali sulla situazione in Ucraina.

In entrambe le sedi, il presidente ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato delle icone sacre. In particolare, un’icona donata al quartier generale del gruppo Dnepr, il capo di Stato ha osservato che apparteneva a “uno dei ministri della difesa di maggior successo dell’Impero russo”.