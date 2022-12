Quattro giovani su un’auto si schiantano contro un muro: due 25enni perdono la vita, feriti gli altri due

Tremendo schianto all’alba di ieri: due giovani di 25 anni sono morti e altri due, una ragazza ed un ragazzo sono rimasti feriti

L’incidente si è verificato alle 5 di ieri 24 dicembre, all’altezza del sovrappasso pedonale di viale della Libertà, a Mestre in provincia di Venezia. Le vittime sono: Tobia De Eccher e Riccardo Pastrello, avevano entrambi 25 anni ed erano residenti a Mestre. Secondo quanto ricostruito i quattro giovani che rientravano dopo avere trascorso la notte della pre-vigilia a un party in zona Vega, viaggiavano su una Renault Clio da Venezia in direzione di Mestre, quando il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha iniziato a sbandare verso destra colpendo in maniera devastante la spalletta del guard-rail, per poi schiantarsi violentemente contro un muro.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma uno dei giovani era deceduto sul colpo, un secondo rimasto incastrato tra le lamiere ancora in vita, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma poco dopo essere stato stabilizzato è morto. Il conducente e una ragazza sonno rimasti feriti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Presenti le pattuglie della polizia locale e della polizia stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate con le prime luci dell’alba.