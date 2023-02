Quattro malori improvvisi in Sicilia in poche ore: il più giovane aveva 30 anni

Il malore improvviso è un evento che può accadere, ma è raro e di solito colpisce persone anziane e con qualche problema di salute, ma ultimamente sembra che queste regole non scritte non siano rispettate come si evince ai quattro casi in poche ore solo in Sicilia

Nella mattinata del primo Febbraio è deceduto a Paternò, in provincia di Catania Andrea Borzì di 30 appena anni, la cui prematura dipartita, causata da un malore improvviso, ha lasciato basiti quanti lo conoscevano. Andrea lascia la moglie e un bambino di 2 anni. I funerali saranno celebrati oggi, alle 12, nella chiesa San Biagio.

A Caltanissetta sempre il primo febbraio scorso è deceduta Francesca Mugavero di 45 anni. La donna sabato mattina mentre si trovava in casa si è sentita male. Immediatamente è stata portata in ospedale, dove purtroppo è deceduta a causa di un aneurisma cerebrale. Francesca lascia due figli.

Nel tardo pomeriggio di ieri a Grotte, piccolo centro a pochi chilometri da Agrigento, è morto Paolo Carraggi di 38 anni, sposato e padre di due figli piccoli, molto conosciuto in città come Paolo Dj, per la sua passione per la musica. Carraggi infatti di giorno lavorava in un’azienda che produce arredi per la casa, ma la sera si dedicava alla sua passione ed andava a fare il disk jokey. Il 38enne mentre era in casa con i familiari è stato colto da un malore improvviso, pare un infarto fulminate che non gli ha lasciato scampo, tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili.

A Petralia Soprana,sempre per un malore improvviso è morto di Carmelo Conte, assessore comunale alle Attività produttive, Sport, Turismo e Spettacolo del comune palermitano. Conte che aveva 68 anni ed è stato colpito da un malore. I funerali si terranno il 3 febbraio alle 15 nella chiesa Madre.