Quattro robot russi da combattimento “Marker” sono arrivati nel Donbass – VIDEO

Il 15 gennaio Mosca aveva annunciato che i robot da combattimento Marker sarebbero stati testati nei combattimenti in corso in Ucraina, oggi la conferma che sono arrivati sul campo

I robot appena arrivati in una località segreta del Donbass

Quattro robot russi da combattimento “Marker” sono arrivati nel Donbass e gli specialisti russi hanno già iniziato ad installare potenti armi anticarro, a testare gli algoritmi e ad impostare le immagini degli obiettivi per renderli operativi in battaglia. Lo ha affermato oggi a Tass Dmitry Rogozin, ex capo spaziale russo e capo di un gruppo di consiglieri militari e del centro tecnico e di ricerca Tsar Wolves.

“I primi quattro robot Marker sono arrivati nella regione rigorosamente nei tempi previsti. Iniziamo a scaricare immagini dei bersagli e testare algoritmi di guerra all’interno delle unità di robot da combattimento e installare potenti armamenti anticarro”, ha detto Rogozin.

Rogozin aveva annunciato il 15 gennaio scorso che i robot da combattimento Marker sarebbero stati testati nella zona dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. I robot da combattimento russi serviranno da sostegno alla fanteria e per “dare la caccia” ai carri armati nemici, infatti oltre alle mitragliatrici pesanti sono armati di lanciagranate e dei sistemi di lancio di razzi guidati anticarro.