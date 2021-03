Questa notte c’è la luna piena “del lombrico o del verme” dalle ore 20:48 occhi puntati al cielo

Oggi 28 marzo dalle ore 20:48 assisteremo al plenilunio o Luna piena nota come “del Lombrico o del verme”. Gli ultimi giorni di Luna piena nel 2021 sono stati il 27 febbraio ed il 28 gennaio scorsi

Il plenilunio è la fase della Luna nella quale l’emisfero lunare che viene illuminato dal Sole è visibile interamente dalla Terra. Proprio in quel momento la Luna si trova in opposizione rispetto al Sole ed il satellite ci appare interamente illuminato, senza parti in ombra.

La Luna piena di marzo è tradizionalmente nota come la “Luna del Lombrico o del verme”, così chiamata dai nativi americani, perché proprio in questo mese il terreno si ammorbidisce dopo il disgelo invernale e i lombrichi tornano a solcare il suolo, invitando i pettirossi al ritorno.



In inglese “Worm Moon” ha anche una sonorità simile a “Warm Moon” che significa: Luna tiepida. I colonizzatori europei la chiamavano “Luna di Quaresima”, a causa della sua comparsa nel tempo di Quaresima, mentre nelle lingue celtiche era nota come “Luna dei Venti”, nell’Inghilterra medievale era la “Luna Casta”.

La Luna piena del 28 marzo, sarà invece una “Superluna” anche se la distanza dalla Terra (366647 km) non sarà tra le più basse possibili. La Luna piena di marzo è speciale, perché è quella della primavera, del risveglio della natura, del rinnovamento, della freschezza, della novità; viene chiamata anche la “Luna della Semina o del Lombrico”, proprio per la sua natura trasformatrice e di cambiamento.

È giunto quindi il momento di spazzare via ciò che ostacola il nostro cammino, per fare entrare nella nostra vita ciò che invece ci scalda, ci emoziona, ci illumina e ciò che ci rende vivi.

Negli altri mesi successivi a questo sarà possibile poter ancora mostrare la Luna in tutta la sua maestosa bellezza ed intensità.

Ecco il calendario nell’elenco a seguire:

27 aprile 2021 (Superluna);

26 maggio 2021 (Superluna);

24 giugno 2021;

24 luglio 2021;

22 agosto 2021;

21 settembre 2021;

20 ottobre 2021;

19 novembre 2021;

19 dicembre 2021.

È strano pensare che la luna che guardiamo noi oggi è la stessa che consolava gli uomini primitivi nelle notti più buie e pericolose. Shakespeare mentre creava i suoi immortali sonetti, era illuminato dalla stessa Luna che filtra dalla nostra finestra. Anche Gandhi, durante il suo viaggio per l’India, si sarà sicuramente soffermato a riflettere al chiaro di luna piena. Insieme alle stelle e al Sole è l’unica cosa che possiamo vedere tutti da ogni differente posto.

Aforisma sulla Luna:

“Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai, come la Luna in ogni lago tutta risplende, perché in alto vive”.

(Fernando Pessoa).

Valeria Tornambe’ nata a Sciacca il 27/07/1990 (AG); studentessa universitaria presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo; lavorato presso la Sicom di Sciacca e collaboratrice della testata giornalistica Fatti & Avvenimenti. Da sempre con una passione innata e sfrenata per la scrittura.

Scrivere fa bene all’anima, rilassa la mente, aiuta la memoria, mette in ordine i pensieri e fa bene all’umore. Infatti basta prendere in mano una penna e un foglio per far volare in alto la nostra anima, immergendoci dunque in un mondo idilliaco, “tutto nostro ” e interagendo con il nostro “io interiore” , vero e profondo. Scrivere è leggere in se stessi, libera l’anima ed è assolutamente gratis!

Del resto: che mondo sarebbe senza la scrittura? Un mondo assolutamente privo di sentimenti, di cultura e di amore. La scrittura ci rende essere speciali, unici e ci apre la porta verso la felicità.

Coniato il mio motto: “la scrittura è vita.”