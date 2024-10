Raduno Lega, arrivano i leader della destra europea in sostegno di Salvini: Orban accolto da applausi e cori

Il trentaseiesimo raduno della Lega a Pontida, sarà ricordato per la presenza dei leader di destra dei Paesi europei, accorsi in sostegno di Matteo Salvini innalzato a eroe del patriottismo

“Festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe perchè ha chiuso i confini e difeso le case degli italiani”, ha esordito il premier ungherese Viktor Orban che ha aggiunto: “ Anzi, ha difeso l’Europa e meriterebbe una onorificenza e non procedimenti penali. Il processo Open Arms è una vergogna, è una vergogna della sinistra e di tutta l’Europa. Matteo Salvini è un patriota europeo. Mi sento bene qui con voi, è come se fossi a casa mia”.

Orban, che è stato accolto da “star” con applausi e cori, non si è limitato ai giudici, ma ha attaccato l’istituzione Europa: “noi non possiamo volgere le nostre spalle a Bruxelles. Se noi cediamo tutto a Bruxelles, Bruxelles farà cadere tutti i governi nazionali dei Patrioti. Non dobbiamo uscire da Bruxelles ma entrare con forza, deve essere occupata, tolta ai burocrati e ridata alla gente europea. L’Europa è un posto peggiore di dieci anni fa. L’Unione europea era stata creata per la pace”, ha ricordato. Ma davanti al conflitto tra Ucraina e Russia, “Bruxelles anzichè scegliere la pace è divenuta parte belligerante. I burocrati di Bruxelles rovinano l’economia”.

Oltre ad Orban, in difesa del Salvini ‘vittima’ del processo Open Arms, sul palco c’erano anche anche dell’olandese Geert Wilders, dei rappresentati degli austriaci di Fpo, di André Ventura di Chega, la formazione portoghese e degli spagnoli di Vox, tutti oggi a Pontida per ‘accompagnarlo’ a Palermo, per il processo ormai alle battute finali.

Matteo Salvini, galvanizzato dai tanti ospiti stranieri dice più volte: “Noi non molliamo, noi non molliamo” iniziando il suo intervento dal palco di Pontida 2024. Il segretario parla per ultimo per circa venti minuti, in camicia bianca, con accanto i ministri della Lega, Giorgetti, Calderoli, Valditara e Locatelli, i governatori Zaia, Fedriga, Fontana e Tesei e il generale Roberto Vannacci, alla sua prima Pontida, ben accolto dalla folla, dopo aver detto che condivide i valori della Lega e che “il partito per me non è un taxi, resto con voi”. Ci sono anche i capigruppo Romeo e Molinari, europarlamentari sparsi sull’enorme palco, dove campeggia lo slogan 2024 di Pontida “Non è un reato difendere i confini”. Con i suoi fan ha buon gioco, compatti sono dalla sua parte in un pratone infangato, dove gli stand di tutte le regioni italiane offrono prodotti tipici, dalle mele del Trentino al pecorino sardo.

Salvini dopo gli attacchi dei giovani di ieri al Ministro Tajani, con il quale si è scusato, torna ad attaccarlo ma stavolta sulla tassazione degli extraprofitti alle banche: “Guardiamo soprattutto agli italiani. Il nostro obiettivo nella legge di bilancio è aumentare gli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori e abbassare le tasse alle partite Iva. Se qualcuno deve pagare di più, siano i banchieri e non gli operai”, ribadendo quanto detto poco prima dal ministro dell’Economia Giorgetti, che aveva chiarito le sue frasi sulla manovra di sacrifici, dopo l’intervista a Bloomberg.

Il leader leghista pi si rivogeagli alleati sull’irreversibilità della riforma dell’Autonomia, scandendo che indietro non si torna: “Questa è una legge dello Stato. Ci abbiamo provato con la devolution, con l’indipendenza e con il federalismo fiscale. Proveranno a dividerci, non ci riusciranno. L’autonomia è sfida, è una grande opportunità per i giovani”, ha aggiunto.

Poi sull’ipotesi di condanna a Palermo conclude: “Il processo Open Arms? Mi dà forza sapere che in quell’aula di tribunale nel mese di ottobre, qualora ci fosse un giudice che approvasse la condanna a sei anni di carcere”, eventualmente anche “in terzo grado di giudizio, io varcherei le porte di quel carcere a testa alta. Sei anni di carcere non sono una multa o lavori socialmente utili, ma galera. Possono arrestare una persona che ha difeso l’Italia e gli italiani, non possono fermare la Santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce da Pontida”. Infine il vicepremier conclude: “Non sono preoccupato. Sono indignato, sorpreso da gente che tradisce, che non ha onore, che non ha dignità e che scappa. Io sono sempre abituato a non dare la colpa a chi è vicino a me. Non sopporto quelli che fuggono e quelli che rinnegano”.