Raffadali (AG). Rapina banca Sant’Angelo da 50mila euro: 3 arresti, 2 palermitani e un 43enne di Santa Elisabetta

Arrestati i presunti autori della rapina alla banca Sant’Angelo: si tratta di due persone di Palermo e uno di Santa Elisabetta

Sono tre le persone fermate indiziate di delitto, in attesa dell’udienza di convalida, e associate alla casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento. Si tratta dei palermitani Umberto D’Arpa di 53 anni, Martino Merino di 26 anni e di Raffaele Salvatore Fragapane, 43 anni, di Santa Elisabetta. I tre nella giornata di ieri, avrebbero rapinato la banca Sant’Angelo di Raffadali. 50 mila euro il bottino da euro, ritrovato e riconsegnato all’istituto di credito.

A dare notizia dei fatti è stato il colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dell’Arma, nella conferenza stampa tenuta stamattina nella caserma “Biagio Pistone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due palermitani sarebbero gli uomini che materialmente sono entrati in azione all’interno dell’istituto di credito di via Porta Agrigento a Raffadali, mentre Salvatore Fragapane, sarebbe stato il basista e “palo”.







L’intera operazione è stata coordinata dal sostituto procuratore di turno Chiara Bisso. Scattato l’allarme, dopo la rapina, i tre presunti rapinatori si sono dati alla fuga con un fuoristrada, che era stato segnalato come sospetto lungo le vie di Raffadali. I militari in tempi brevissimi, li hanno intercettati e bloccati: i tre erano fermi, sull’auto segnalata, in una piazzola di sosta di un distributore di carburante di Sant’Angelo Muxaro.

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno agito rapidamente e non hanno dato tempo ai tre per un cambio d’auto e provare ad allontanarsi, i carabinieri avevano già accerchiato il mezzo, bloccando i sospetti, poi dopo un controllo al portabagagli della macchina, all’interno di alcuni zaini, i militari dell’arma hanno ritrovato le mazzette dei soldi, con tanto di fascette dell’istituto di credito ancora applicate, in totale 50 mila euro in banconote da 20 e 50 euro.