Raffadali. Tunisino 36enne ricatta 70enne: “dammi i soldi o pubblico i nostri video osè”. Arrestato

Un tunisino trentaseienne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Raffadali con l’accusa di tentata estorsione. L’immigrato avrebbe chiesto soldi ad una donna altrimenti avrebbe pubblicato i video osé che li ritraevano insieme

La vittima è una donna settantenne di Raffadali in provincia di Agrigento, che sembra, in passato avesse avuto una relazione sentimentale con il tunisino, il quale a sua insaputa, durante gli incontri privati l’ha ripresa e poi realizzato alcuni video con immagini molto compromettenti.

L’uomo ad un certo punto ha deciso di “utilizzare” i filmati e dapprima avrebbe chiesto un contratto di lavoro, poi è passato al ricatto chiedendo 100 euro per cancellare quei video altrimenti li avrebbe pubblicati. La settantenne però, che probabilmente ha capito che pagando quei soldi non avrebbe risolto il problema, con il tunisino che avrebbe continuato a chiedere soldi all’infinito, ha deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri di Raffadali.

Così la donna all’appuntamento fissato per consegnare i soldi si è presentata assieme ai militari. Arrivati nel luogo dell’appuntamento, la vittima ha visto l’immigrato e non appena ha perso i soldi per consegnarli, sono comparsi i carabinieri, che beccando l’uomo in flagranza di reato, l’hanno arrestato. Il tunisino ha anche tentato di scappare ma è stato immediatamente bloccato e portato in caserma. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.