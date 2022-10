Ragazzina 15enne muore in ospedale: era arrivata con un forte mal di testa. Aperta inchiesta

Una ragazzina di 15 anni, Martina Carriero, è morta all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivata con un forte mal di testa

Si tratta del secondo caso accaduto sempre nell’ospedale Perrino di Brindisi, in poche settimane dopo il decesso di un’altra adolescente, deceduta per una miocardite fulminante.

Questi i fatti. Martna Carriero il 22 ottobre scorso si era presentata al pronto soccorso manifestando una forte cefalea. La 15enne dopo il controllo è stata prima trasferita nel reparto di pediatria e poi, dopo qualche giorno, in neurochirurgia dove è stata operata d’urgenza a causa del peggioramento delle sue condizioni. Come confermano dall’Asl di Brindisi, l’intervento è “tecnicamente riuscito” ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente ripresentato un ascesso cerebrale.

La sua mamma su Facebook ha scritto: “Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia”. I genitori della ragazzina hanno presentato denuncia alla polizia e la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro della documentazione sanitaria relativa al ricovero della minorenne e ordinando che venga eseguita l’autopsia.

Sempre nell’ospedale di Brindisi, qualche giorno prima una 14enne è morta a causa di una “Miocardite fulminante”. La ragazza era stata ricoverata con febbre alta e vomito. Verifiche in corso su nesso con Covid al quale era risultata positiva