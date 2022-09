Ragazzina minorenne fatta prostituire “per 20 o 50 euro” da madre e sorella: 4 arresti e 2 obblighi di dimora

La ragazzina è stata indotta dalla madre e dalla sorella ad avere rapporti a pagamento con più uomini. Gli inquirenti hanno scoperto che anche un altro familiare avrebbe aiutato le due donne a procacciare ulteriori clienti per la giovane

I Carabinieri della Compagnia di Partinico su provvedimento del GIP del Tribunale di Palermo hanno eseguito all’alba di oggi le misure cautelari nei confronti di 6 indagati – tutti residenti tra le provincie di Palermo e Agrigento – responsabili a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore.

Per madre e sorella della giovane sono scattate anche le manette con custodia cautelare in carcere, altri 2 – i presunti clienti della ragazza – sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per i restanti 2 – che avrebbero procacciato clienti – è stato notificato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’indagine, avviata nell’agosto 2021 e durata fino a febbraio di quest’anno, ha fatto emergere una situazione di grave degrado con un giro di prostituzione creato e alimentato da due donne, madre e figlia, che insieme hanno indotto alla prostituzione anche l’altra figlia minorenne. Le due donne inoltre avrebbero ricevuto l’aiuto di un loro familiare e di coloro che, dopo aver consumato rapporti sessuali con loro, si sarebbero adoperati per organizzare incontri e procacciare ulteriori “clienti”.

Gli investigatori, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Palermo, anche attraverso intercettazioni telefoniche, hanno scoperto come la ragazza minorenne fosse stata indotta da madre e sorella a consumare rapporti sessuali a pagamento con due degli odierni indagati. I carabinieri hanno intercettato le conversazioni in cui i clienti – sia del palermitano che di Agrigento – si sarebbero messi d’accordo su prezzi e luoghi d’incontro per consumare i rapporti sessuali: da 20 a 50 euro, questo sarebbe costato avere un rapporto sessuale con la ragazza minorenne. Pare inoltre che i rapporti sessuali sarebbero serviti anche a ripagare debiti contratti con i clienti.