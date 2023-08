Ragazzino di 12 anni colto da malore improvviso perde i sensi e muore. Inutile la corsa in ospedale

Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici che hanno tentato a lungo di rianimarlo non sono riusciti a salvarlo. L’adolescente non aveva patologie ed è stata disposta l’autopsia

La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri di lunedì 7 agosto all’ospedale Cto di Iglesias, di Sant’Antioco in Sardegna. La vittima è Giovanni Luigi S., un ragazzino di appena 12 anni, che non aveva patologie pregresse e per questo è stata disposta l’autopsia. Tutto è accaduto in poco tempo, il ragazzino improvvisamente ha iniziato a stare male e la mamma preoccupata lo ha portato subito in ospedale, dove non appena è entrato ha perso i sensi. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo ma tutti i tentativi sono risultati inutili e il 12enne è deceduto.

La Procura ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia che dovrà stabilire le cause della morte del ragazzo che stava bene e non soffriva di nessuna malattia nota.

“Una notizia che lascia attoniti, che toglie il fiato – dice il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci -. Ci sentiamo di stringerci con un abbraccio fortissimo, seppur ideale, attorno alla famiglia del piccolo Giovanni Luigi, ai suoi parenti, agli amici. E lo facciamo a nome dell’intera comunità, certi di rappresentare un sentimento comune”.