Ragioneria dello Stato conferma “Stop multe ai no vax”, ma niente rimborsi per chi ha pagato

Non saranno rimborsi i no vax che hanno già pagato la multa per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale durante la pandemia di covid

Lo ha stabilito la Ragioneria dello Stato che ha bollinato il decreto milleproroghe confermando la norma che cancella le multe per chi non ha pagato. Chi ha già pagato quindi non potrà essere risarcito. Nel testo definitivo del provvedimento si legge: “i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate” e “i giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate” mentre invece “restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.