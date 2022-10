Ragusa. Archiviata nel migliore dei modi la 47^ Fiera agroalimentare: oltre 25.000 le presenze

Domenica sera ha chiuso i battenti la 47^ Fiera agroalimentare di Ragusa con 47 anni, un’edizione tribolata ma che ha registrato ul alto numero di visitatori, tanto da mettere in difficoltà gli organizzatori

Tanti, davvero tanti i visitatori che sono arrivati al Foro Boario di Ragusa, tanto che domenica mattina i bus navetta messi a disposizione dal Comune sono andati in tilt con tanto di prevedibili polemiche. L’edizione della FAM di quest’anno è stata caratterizzata dal disimpegno della Camera di Commercio che ha fatto i mancare tanti soldini e a tappare il buco ci ha pensato il Comune di Ragusa, la Regione, il Consorzio Comunale di Ragusa e la BAPR.

Il bilancio finale, nonostante questa “novità” è stato positivo, grazie alla nuova organizzazione che non ha deluso gli espositori e ancor meno i visitatori che si si sono riversati in massa a visitare gli stand. L’affluenza stimata è stata intorno alle 25.000 presenza provenienti da tutta la regione.

“L’abbiamo fortemente voluta, nonostante i tempi di realizzazione fossero strettissimi e le speranze di riuscita non fossero scontate” il commento del Consorzio Interprovinciale Allevatori, che ha aggiunto: “Abbiamo provato a vincere una scommessa, fatta prima di tutti con noi stessi, ed è stato commovente assistere all’enorme successo di queste tre giornate espositive per le quali ringraziamo tutti gli espositori che hanno partecipato, riponendo in noi una fiducia che, speriamo abbiamo dimostrato di meritare”.

La manifestazione è filata liscia, tranne il piccolo “neo” dei bus navetta di domenica mattina, ed è stata rispettata la scaletta organizzativa fino alle premiazioni finali.

Questi i premiati:

per il miglior formaggio Ragusano Dop, è stata premiata l’azienda Floridia Giovanni;

questi gli allevatori che hanno ricevuto la coppa: per la razza modicana primo premio per l’azienda Floridia Giovanni di contrada Scorsone, secondo e terzo premio per azienda Bocchieri Francesco. Per la razza pezzata rossa italiana, primo e secondo premio per Antoci Vincenza, terzo per Pisana Giovanni;

per la razza bruna italiana primo premio per Giurdanella Giorgio, secondo per azienda agricola Hera Farm, terzo per Celestre Giovanni. Per la razza frisona italiana primo premio per Leggio Giovanna, secondo per Major Farm di Campo Giovani & Aldo, terzo premio per azienda Hera Farm di Campo Vincenzo;

per la razza “charolaise” primo posto per Blandino Maria, secondo per Palazzolo Salvatore, terzo per Antoci Raffaele. Per la razza “limousine” primo posto per Mario Gallo, secondo per Crim Stigliolo Ivana, terzo per Dipasquale Antonio;

per gli equini cavalli indigeni, primo premio per Migliorisi Daniele, secondo per Giuseppe Cassiba, terzo per Migliorisi Daniele. Per la razza San Fratellano, premio per Guastella Giancarlo. Per l’asino ragusano il podio è stato per l’azienda Leggio di Tumino Maria Grazia.