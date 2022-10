Ragusa. Bracchitta fondatore di Rete Italia Sicilia All News: “orgoglioso del mio gruppo tra i più cliccati sui social”

“Sono già trascorsi 2 anni da quel 2020 ed oggi siamo al 100% di membri attivi… non avrei mai immaginato che nel corso degli anni, la mia ‘creatura’ avrebbe raggiunto traguardi e numeri da record”

A scrivere il post sul suo gruppo è Salvo Bracchitta creatore e fondatore del gruppo social RISAN – Rete Italia Sicilia All News, che aggiunge: ” sono orgoglioso del gruppo che conta ben 34660 iscritti dei quali per l’91% sono residenti nella provincia di Ragusa, mentre il restante 9%, ha dichiarato di lavorare fuori la Sicilia. Risan è ben visibile anche nel nord Italia, dove ogni giorno, abbiamo una copertura di 35000 membri non iscritti”.

Infine Bracchitta conclude: “Come attestato dalle statistiche fornite dal social facebook, RISAN è il gruppo più cliccato. Solo notizie vere e certificate, approfondimenti, pubblica utilità, videodocumentari, cultura e vario intrattenimento il menù che il gruppo offre ai suoi lettori e che i lettori dimostrano di gradire ed apprezzare”.