Ragusa. Camion sbanda e vola sotto una scarpata: grave il conducente

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina: un camion è uscito fuori strada. Grave il conducente

È accaduto sulla strada provinciale che da Ragusa porta a Santa Croce Camerina, in contrada Beddio-Tresauro, sotto il cavalcavia della strada ferrata Siracusa-Gela.

Secondo una prima ricostruzione, un camion che trasportava vasi con piantine, per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada finendo la sua corsa in una scarpata. Nel violento impatto il conducente del mezzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco per rimuovere il camion dalla scarpata.