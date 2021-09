Ragusa. Conclusa la 46^ Fiera Agroalimentare Mediterranea, Musumeci: “riferimento per tutta l’economia agricola”

Chiede i battenti la 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea che il presidente Musumeci ha definito “il punto di riferimento di tutta l’economia agricola e non solo siciliana”

Tre giorni intensi quelli vissuti da addetti ai lavori e visitatori tra gli stand dei vari viale della 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea a Ragusa. Trattori di varie marche ed attrezzi di lavoro complementari, hanno fatto da cornice alle varie razze di bovini iscritti ai libri genealogici delle razze Modicana, Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Charolaise, Limousine, Piemontese, agli equini di razza angloaraba, sella italiana, produzione ordinaria e araba, San Fratellano, oltre agli asini di razza ragusana, gli ovini di razza comisana, ma anche volatili, conigli e fagiani.

Tante le personalità istituzionali presenti all’evento. Ieri è stata la volta del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha avuto parole di elogio per la manifestazione.

Questa edizione ha inaugurato il concorso per premiare la miglior forma di Ragusano Dop e la consegna di un premio speciale a un grande produttore.



Questa la premiazione 46° FAM

46^ F.A.M. – RAGUSA – SFILATA DEI CAMPIONI E DELLE CAMPIONESSE

BOVINI

MODICANA

AZ. AGR. MEZZASALMA DANIELA GADDIMELI CAMPIONE ASSOLUTO TORI-COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO

AZ. AR. FLORIDIA GIOVANNI SCORSONE CAMPIONE RISERVA TORI – COPPA OFFERTA ALIMILK

AZ. AGR. BOCCHIERI FRANCESCO COSTA CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFFERTA SINDACO CASSI’

AZ. AGR. MEZZASALMA DANIELA GADDIMELI CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO

SOC. AGR. BOCCHIERI CILONE CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA DALL’ON. NELLO DIPA

AZ. AGR. BOCCHIERI FRANCESCO COSTA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFFERTA NUTRISTAR

PEZZATA ROSSA ITALIANA

GUASTELLA RITA S. ROSALIA CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA DA MANGIM LEOCATA

BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFF. PROTEUS

BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFF. ON. ASSENZA

BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFF. CAMERA DI COMMERCIO

BRUNA ITALIANA

SOC. AGR. TUMINO GIUSEPPE E C. MAGAZZE’ CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA PRESIDENTE MUSUMECI

CELESTRE GIOVANNI SANTA MARGHERITA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFFERTA AZ. AGR. MAGAZZE’

SOC. AGR. TUMINO GIUSEPPE E C. MAGAZZE’ CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFFERTA VERONESI

CACCAMO RAFFAELE ROBERTO SIRACUSA CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFFERTA MANGIMIF. IABICHELLA

FRISONA ITALIANA

SOC.AGR. CAMPO GIOVANNI E ALDO MAIORANA CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFF. SINDACO PEPPE CASSI’

AZ. DELIA FARM DI CAMPO DELIA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFF. VERONESI

CAMPO SALVATORE GRASSURELLE CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – TARGA OFF. MANGIMIF. IBLEO

SOC.AGR. CAMPO GIOVANNI E ALDO MAIORANA CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFF. COLDIRETTI

FORMAGGI

FLORIDIA GIOVANNI SCORSONE MIGLIOR FORMAGGIO D.O.P. – TARGA OFF. CONSORZIO RAGUSANO D.O.P.

CHAROLAISE

BLANDINO MARIA SERRAMETA CAMPIONE JUNIOR – COPPA OFF. PRESIDENTE MUSUMECI

ANTOCI RAFFAELE SERRAGAROFALO CAMPIONE SENIOR – COPPA OFF. ON. ASSENZA

BLANDINO MARIA SERRAMETA CAMPIONESSA ASSOLUTA JUNIOR – COPPA OFFERTA ON. DIPASQUALE

AGOSTA GIOACCHINO SERRAPECORELLE CAMPIONESSA SENIOR E ASSOLUTA MOSTRA – COPPA OFF. SPADOLA E FIGLI

LIMOUSINE

NOBILE EMANUELE GATTO CORVINO CAMPIONE JUNIOR – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO

CRIMI STIGLIOLO IVANA ENNA CAMPIONE SENIOR – COPPA OFF. CEDIZOO

BUTTACCIO TARDIO ANTONINO AIDONE-ENNA CAMPIONESSA JUNIOR – COPPA OFF. CAMERA DI COMMERCIO

PISANA GIOVANNI MAUTO CAMPIONESSA SENIOR E ASSOLUTA MOSTRA – COPPA OFF. SPADOLA E FIGLI

EQUINI

PRODUZIONE ORDINARIA CAVALLI INDIGENI

CARUSO ROSARIO CILONE FATTRICE DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFF. MANGIMIF. IMAR

GUASTELLA GIANCARLO PAOLINA FATTRICE DA 7 ANNI ED OLTRE – COPPA OFFERTA AZ. AGR. MAGAZZE’

SAN FRATELLANO

GUASTELLA GIANCARLO PAOLINA PULEDRI MASCHI NATI NEL 2020 – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO

CRISCIONE GIANLUCA CILONE PULEDRI MASCHI DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFFERTA SIMAR

CRISCIONE GIANLUCA CILONE FATTRICI OLTRE 7 ANNI – COPPA OFFERTA CAMERA COMMERCIO

FICILI SALVATORE FUMARIE FATTRICI OLTRE 7 ANNI – COPPA OFFERTA CAMERA COMMERCIO

ASINO RAGUSANO

AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI PULEDRE NATE 2020 – COPPA OFF. CONSORZIO INTERPROVINCIALE RAGUSA

AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI PULEDRI NATE 2020 – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO

AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI FATTRICI DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO

AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI FATTRICI DI 7 ANNI ED OLTRE – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO

AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI STALLONI APPROVATI ALLA MONTA – COPPA OFF. COLDIRETTI

