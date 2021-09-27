Ragusa. Conclusa la 46^ Fiera Agroalimentare Mediterranea, Musumeci: “riferimento per tutta l’economia agricola”

Chiede i battenti la 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea che il presidente Musumeci ha definito “il punto di riferimento di tutta l’economia agricola e non solo siciliana”
Tre giorni intensi quelli vissuti da addetti ai lavori e visitatori tra gli stand dei vari viale della 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea a Ragusa. Trattori di varie marche ed attrezzi di lavoro complementari, hanno fatto da cornice alle varie razze di bovini iscritti ai libri genealogici delle razze Modicana, Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Charolaise, Limousine, Piemontese, agli equini di razza angloaraba, sella italiana, produzione ordinaria e araba, San Fratellano, oltre agli asini di razza ragusana, gli ovini di razza comisana, ma anche volatili, conigli e fagiani.
Tante le personalità istituzionali presenti all’evento. Ieri è stata la volta del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha avuto parole di elogio per la manifestazione.
Questa edizione ha inaugurato il concorso per premiare la miglior forma di Ragusano Dop e la consegna di un premio speciale a un grande produttore.
Questa la premiazione 46° FAM
46^ F.A.M. – RAGUSA – SFILATA DEI CAMPIONI E DELLE CAMPIONESSE
BOVINI
MODICANA
AZ. AGR. MEZZASALMA DANIELA GADDIMELI CAMPIONE ASSOLUTO TORI-COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO
AZ. AR. FLORIDIA GIOVANNI SCORSONE CAMPIONE RISERVA TORI – COPPA OFFERTA ALIMILK
AZ. AGR. BOCCHIERI FRANCESCO COSTA CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFFERTA SINDACO CASSI’
AZ. AGR. MEZZASALMA DANIELA GADDIMELI CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO
SOC. AGR. BOCCHIERI CILONE CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA DALL’ON. NELLO DIPA
AZ. AGR. BOCCHIERI FRANCESCO COSTA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFFERTA NUTRISTAR
PEZZATA ROSSA ITALIANA
GUASTELLA RITA S. ROSALIA CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA DA MANGIM LEOCATA
BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFF. PROTEUS
BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFF. ON. ASSENZA
BIAZZO TINA INFIRRI CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFF. CAMERA DI COMMERCIO
BRUNA ITALIANA
SOC. AGR. TUMINO GIUSEPPE E C. MAGAZZE’ CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFFERTA PRESIDENTE MUSUMECI
CELESTRE GIOVANNI SANTA MARGHERITA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFFERTA AZ. AGR. MAGAZZE’
SOC. AGR. TUMINO GIUSEPPE E C. MAGAZZE’ CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – COPPA OFFERTA VERONESI
CACCAMO RAFFAELE ROBERTO SIRACUSA CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFFERTA MANGIMIF. IABICHELLA
FRISONA ITALIANA
SOC.AGR. CAMPO GIOVANNI E ALDO MAIORANA CAMPIONESSA ASSOLUTA VACCHE – COPPA OFF. SINDACO PEPPE CASSI’
AZ. DELIA FARM DI CAMPO DELIA CAMPIONESSA RISERVA VACCHE – COPPA OFF. VERONESI
CAMPO SALVATORE GRASSURELLE CAMPIONESSA ASSOLUTA MANZE – TARGA OFF. MANGIMIF. IBLEO
SOC.AGR. CAMPO GIOVANNI E ALDO MAIORANA CAMPIONESSA RISERVA MANZE – COPPA OFF. COLDIRETTI
FORMAGGI
FLORIDIA GIOVANNI SCORSONE MIGLIOR FORMAGGIO D.O.P. – TARGA OFF. CONSORZIO RAGUSANO D.O.P.
CHAROLAISE
BLANDINO MARIA SERRAMETA CAMPIONE JUNIOR – COPPA OFF. PRESIDENTE MUSUMECI
ANTOCI RAFFAELE SERRAGAROFALO CAMPIONE SENIOR – COPPA OFF. ON. ASSENZA
BLANDINO MARIA SERRAMETA CAMPIONESSA ASSOLUTA JUNIOR – COPPA OFFERTA ON. DIPASQUALE
AGOSTA GIOACCHINO SERRAPECORELLE CAMPIONESSA SENIOR E ASSOLUTA MOSTRA – COPPA OFF. SPADOLA E FIGLI
LIMOUSINE
NOBILE EMANUELE GATTO CORVINO CAMPIONE JUNIOR – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO
CRIMI STIGLIOLO IVANA ENNA CAMPIONE SENIOR – COPPA OFF. CEDIZOO
BUTTACCIO TARDIO ANTONINO AIDONE-ENNA CAMPIONESSA JUNIOR – COPPA OFF. CAMERA DI COMMERCIO
PISANA GIOVANNI MAUTO CAMPIONESSA SENIOR E ASSOLUTA MOSTRA – COPPA OFF. SPADOLA E FIGLI
EQUINI
PRODUZIONE ORDINARIA CAVALLI INDIGENI
CARUSO ROSARIO CILONE FATTRICE DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFF. MANGIMIF. IMAR
GUASTELLA GIANCARLO PAOLINA FATTRICE DA 7 ANNI ED OLTRE – COPPA OFFERTA AZ. AGR. MAGAZZE’
SAN FRATELLANO
GUASTELLA GIANCARLO PAOLINA PULEDRI MASCHI NATI NEL 2020 – COPPA OFFERTA CAMERA DI COMMERCIO
CRISCIONE GIANLUCA CILONE PULEDRI MASCHI DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFFERTA SIMAR
CRISCIONE GIANLUCA CILONE FATTRICI OLTRE 7 ANNI – COPPA OFFERTA CAMERA COMMERCIO
FICILI SALVATORE FUMARIE FATTRICI OLTRE 7 ANNI – COPPA OFFERTA CAMERA COMMERCIO
ASINO RAGUSANO
AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI PULEDRE NATE 2020 – COPPA OFF. CONSORZIO INTERPROVINCIALE RAGUSA
AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI PULEDRI NATE 2020 – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO
AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI FATTRICI DA 3 A 7 ANNI – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO
AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI FATTRICI DI 7 ANNI ED OLTRE – COPPA OFF. CAMERA COMMERCIO
AZ. AGR. LEGGIO DI TUMINO MARIA GRAZIA POZZI STALLONI APPROVATI ALLA MONTA – COPPA OFF. COLDIRETTI
Redazione di Fatti&Avvenimenti