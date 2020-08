Ragusa. Continua la novena di San Giovanni Battista: ecco tutti gli appuntamento fino al 29

Continua la novena di San Giovanni Battista a Ragusa, iniziata il 20 agosto alle ore 19 e che si concluderà il 29 agosto

Oggi alle ore 19 presiede don P. Floridia, parroco della Duomo San Giorgio Martire.

Domani 27 presiede don G. Alessi della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso.

Giorno 28:Presiede don S. Converso

della Basilica San Giovanni Battista di Vittoria.

Vi sara un’altra Messa alle ore 20:30 presieduta da don G. Cabibbo rettore di San Michele e vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista.

GIORNO 29: SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Sante Messe

ore: 7:00, 8:30, 10:00*,11:30; 19:30, 20:30, 21:30

Ore: 10:00 Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Mons. C. Cuttitta, con la presenza delle alte cariche istruzioni civili militare e di tutti i sacerdoti della diocesi di ragusa. Per questa funzione i posti liberi sono ridotti*.

Si ricorda per via del Covid 19, i posti in Cattedrale sono 176.

Al raggiungimento del numero “176 posti”, come recita il decreto del vescovo Cuttitta, si procederà alla chiusura delle porte.

Nel video vedete il messaggio del parroco Don G. Burrafato.

Il video è di Salvo Bracchitta.