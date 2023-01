Ragusa. Convegno del Partito Socialista Italiano il 27 gennaio

Si terrà 27/01/2023 alle ore 18:30 presso la Sala Convegni via Natalelli 56a Ragusa il Convegno del Partito Socialista Italiano

Di seguito la nota stampa

Apparentemente complesso sembra spiegare cosa voglia dire essere socialisti dopo 138 anni di storia del socialismo italiano, durante i quali questo termine ha assunto diversi significati. Una cosa però è certa: la bussola del socialismo è sempre stata quella di cercare di ridurre le diseguaglianze attraverso il miglioramento sociale e materiale dei lavoratori.

Noi Pensiamo che sia arrivato il momento di un nuovo inizio, una nuova storia. Un socialismo capace di collocare in un’unica prospettiva lavoro, giustizia sociale ed ecologia, con una visione aperta al futuro, di guidare i necessari processi di trasformazione della nostra società in un ambito internazionale, senza dimenticare le radici del socialismo. Un nuovo socialismo in Italia è possibile.

Il Convegno mira a due obiettivi principali: l’attualità del pensiero Socialista nel nostro presente e il volere richiamare l’attenzione della cittadinanza ragusana su l’esistenza nel capoluogo di provincia di una realtà socialista viva ed operante.

Introduce il compagno Carmelo Diquattro

(Segretario Provinciale P.S.I.)

Interverrà il compagno Totò Battaglia

(Segretario sezione Ragusa P.S.I.)

Interverrà il compagno Pippo Di Noto

(vice presidente Centro Servizi Culturali della Città di Ragusa)

Apertura dibattito

Concluderà

Il Segretario Nazionale del P.S.I.

Enzo Maraio