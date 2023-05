Ragusa. Elezioni amministrative: Totò Battaglia sarà candidato nella lista Schininà Sindaco

“La candidatura del nostro segretario cittadino del PSI di Ragusa, Totò Battaglia, non sarà più all’interno delle fila della lista del movimento GenerAzione, a sostegno del candidato sindaco Riccardo Schininà, ma nella lista Schininà Sindaco”

A dare la comunicazione è la segreteria cittadina del PSI che spiega in questo modo la decisione assunta: “C’è la necessità che tutte le liste a sostegno del candidato sindaco Schininà superino lo sbarramento del 5%, da qui la necessità di chiedere al nostro segretario Totò Battaglia di spostare la propria candidatura nella lista del candidato sindaco. Una decisione scaturita dallo spirito di collaborazione nell’ambito di una coalizione forte e ben strutturata che sta lavorando all’unisono per un risultato importante e inappellabile. Ragione per cui il PSI di Ragusa ha contribuito a fare la sua parte non solo dal punto di vista programmatico, ma anche nelle scelte da compiere per il bene della coalizione tutta. Il nostro segretario del Partito Socialista italiano, dunque, sarà candidato nella lista Schininà Sindaco”.