Ragusa. Il 13 aprile a Palazzo Garofalo apre la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”, prima esposizione del Museo Egizio di Torino in Sicilia

A Ragusa dal 13 aprile al 26 ottobre 2025, a Palazzo Garofalo, apre la prima esposizione del Museo Egizio di Torino in Sicilia: “Gli Egizi e i doni del Nilo”

A presentare l’evento, negli spazi della Regione Sicilia e del Gal Terra Barocca, con i saluti dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, sono stati il sindaco Peppe Cassì e l’assessore al Centro Storico Giovanni Gurrieri.

“Nell’anno dell’attesa inaugurazione del Grand Egyptian Museum de Il Cairo e all’indomani del bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino – ha affermato il sindaco, Peppe Cassì – Ragusa accoglierà una delle tre esposizioni nazionali con cui la prestigiosa istituzione culturale darà lustro, attraverso propri reperti, alla cultura egizia fuori dalla sua sede torinese.

Siamo orgogliosi di questa opportunità, che sarà l’epicentro della programmazione culturale e turistica 2025 della nostra città. Abbiamo già coinvolto, e stiamo continuando a farlo, le realtà economiche, turistiche e culturali del nostro territorio, affinché questa mostra sia un’opportunità per tutta la città, la quale potrà proporre idee e iniziative per meglio valorizzare non solo la mostra in sé ma anche le nostre eccellenze, la nostra cultura, il nostro know how. Ringrazio la Regione Sicilia e il Gal Terra Barocca per aver dato centralità a Ragusa e tutti i partner che sono già al lavoro affinché “Gli Egizi e i doni del Nilo” sia il successo che auspichiamo”.

“Quello che presentiamo oggi – ha aggiunto l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – è un lavoro di squadra, che vede insieme pubblico e privato. Vorrei in tal senso citare la Diocesi, con cui pochi giorni fa abbiamo stipulato un protocollo d’intesa proprio per l’utilizzo di Palazzo Garofalo, e la Fondazione Federico II, che ha già scelto di sostenere in maniera forte questo progetto che rappresenta una grande occasione per tutta la Sicilia. Come ha già fatto il sindaco, mi unisco anch’io al ringraziamento di tutti i partner locali che stanno dando e daranno il proprio contributo. L’obiettivo è quello di creare un ponte con il nostro patrimonio, attirando visitatori e stimolandoli a scoprire Ragusa.

Il Centro storico si prepara quindi a diventare il cuore di un progetto ambizioso, che si inserisce sulla scia delle più importanti esposizioni museali nazionali: ai reperti dal grande fascino si affiancherà un forte e coinvolgente impianto narrativo, così da comprendere a pieno gli elementi fondamentali della cultura egizia.”

Per chi vuole scoprire in anteprima la bellezza di questa mostra con cui Ragusa rientra nel circuito delle esposizioni di livello nazionale e internazionale, l’appuntamento è per domani, giovedì 13 marzo, alle ore 18.30, alla Chiesa della Badia. Il celebre critico Sergio Gaddi racconterà in anteprima il progetto di mostra in una narrazione avvincente, con immagini, musica e video.

La mostra "Gli Egizi e i doni del Nilo", promossa dal Comune di Ragusa, è prodotta da Arthemisia in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e curata da Paolo Marini.