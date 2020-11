Ragusa. Neonato abbandonato trovato in un mastello col cordone ombelicale ancora attaccato: ma sta bene

Un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato trovato da un passante in un mastello della raccolta differenziata, fortunatamente le sue condizioni sono buone



Il ritrovamento è avvenuto mercoledì sera nei pressi di via Saragat a Ragusa. A fare l’inconsueto ritrovamento è stato un passante attratto dai lamenti provenienti da un mastello per la raccolta differenziata dei rifiuti ed in u n primo momento ha pensato che si trattasse del solito abbandono di cuccioli di cane o di gatto. Quando però l’uomo si è avvicinato al mastello, incredulo ha trovato il neonato dentro ad un sacchetto avvolto in una copertina.

Dopo il ritrovamento il piccolo è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, ma per fortuna pare che stia bene. Probabilmente l’abbandono è avvenuto pochi minuti prima del ritrovamento altrimenti le conseguenze sarebbero state diverse. La procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo e le indagini per risalire alla mamma sono in corso.