Ragusa, oggi ultima giornata della 49esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea

Centinaia di espositori dell’agroalimentare e del settore zootecnica hanno deliziato i presenti alla 49esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, che stasera chiuderà i battenti

Intervista all’assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Salvatore Barbagallo

Un’edizione quella di quest’anno ricca di novità e consolidate collaborazione che confermano la grande rilevanza regionale e nazionale dell’evento, capace di attrarre allevatori, produttori agricoli e zootecnici, oltre a un vasto pubblico di appassionati del settore. Ma la #FAM2024 è anche contenitore di spunti interessanti grazie ai convegni che hanno riunito esperti e appassionati del settore agricolo e zootecnico.

Novità di rilievo il nuovo corso di laurea “Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei” dell’Università degli Studi di Catania, che avrà sede a Ragusa. Un’opportunità unica per formare i professionisti del futuro e rispondere alle esigenze del settore, promuovendo una sinergia tra innovazione e tradizione.

Tra i convegni “Il futuro del comparto zootecnico”, che ha messo in campo idee per le nuove sfide che il settore si trova ad affrontare. Curato dall’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l’incontro ha visto la partecipazione di relatori autorevoli che hanno condiviso le loro competenze su innovazione, sostenibilità e le best practices per garantire un futuro prospero al comparto zootecnico.

Immancabile l’esposizione di prodotti tipici ragusani e capitini, organizzata dalla SocietàAgricolaCapizzi e dal Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa, che ha deliziato i partecipanti con i sapori autentici del ragusano.

Nel Mercato dell’Agroalimentare è stato possibile assaporare solo il meglio delle produzioni regionali, con una vasta scelta di formaggi, ortaggi freschi, frutta secca, e tantissimi altri prodotti genuini. Scopri i sott’olio, i patè, i salumi, i legumi, i biscotti, il miele, le marmellate e gli aromi che rendono la nostra terra così speciale!

Presenti anche i prodotti a marchio DOP e i presidi Slow Food, che garantiscono qualità e tradizione. Che tu sia un buongustaio, un appassionato di cucina o semplicemente curioso, troverai sicuramente qualcosa di irresistibile! Vieni a scoprire il gusto e la qualità dei nostri prodotti al Mercato dell’Agroalimentare.

Indimenticabili gli spettacoli equestri organizzati dalla A.s.D. Spettacoli Equestri di MMaria Purita che hanno incantato il pubblico con esibizioni che univano eleganza e abilità. Il Gran Galà Equestre ha portato la magia a un livello superiore, regalando emozioni e momenti di pura adrenalina.

Tra le presenze di rilievo, la visita del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, da sempre un amico della Fiera Agricola Mediterranea di Ragusa. L’ex presidente della Regione è andato in giro nei padiglioni espositivi ed ha incontrato diversi produttori, intrattenendosi in scambi di idee e opinioni sui futuri sviluppi del comparto agroalimentare e prima di andare via ha simpaticamente salutato la mascotte #FAM2024, ovvero “Giak”, il mini pony di razza falabella. Stasera la 49esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea chiuderà i battenti.