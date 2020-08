Ragusa. Procede la novena di San Giovanni Battista, tanti i fedeli presenti

Procede come da programma a Ragusa la novena di San Giovanni Battista, con tanti fedeli che partecipano con devozione

Oggi 27 a presiedere la cerimonia c’era don G. Alessi della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso, ex parroco della Cattedrale di San Giovanni Battista, che nella sua omelia ha detto: “il Patrono si faccia portavoce per noi verso Dio. Oggi era il primo giorno per la processione, che non si è potuta svolgere a causa del covid19.” Infine ha aggiunto: “Il Signore ci rigenera con il suo argento vivo”.

Domani venerdì 28, Primi vespri Sollenità del Martirio: presiede l’Arciprete don S. Converso della Basilica San Giovanni Battista di Vittoria.

Vi sarà un’altra Messa alle ore 20:30 presieduta da don G. Cabibbo.

GIORNO 29: SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Sante Messe

ore:

7:00, 8:30, 10*,11:30; 19:30, 20:30, 21:30

ore: 10:00 Solenne Pontificale

Presiede S.E.R. Mons Vescovo mons. C. Cuttitta.*

Il cero si può accedere nel cortile di Corso Vittorio Veneto. Si può acquistare presso la cattedrale.