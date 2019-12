Ragusa. Scontro mortale tra due auto nella notte: perde la vita un giovane di 22 anni e quattro i feriti

Un incidente mortale si è verificato nella notte sulla Ragusa-Mare, all’altezza dell’agriturismo “La Masseria”: nello scontro tra due auto, un giovane di 22 anni ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle 4.30 sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. La vittima è un miliare, Vincenzo Memola di 22 anni, originario di Bari, ma di stanza a Pozzallo (Ragusa), impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Secondo quanto al momento ricostruito, una Ford Focus, con a bordo la vittima, ma guidata da un suo commilitone di 23 anni, ad un incrocio fra la Sp. 25 e la Sp. 37 per Scicli, per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con una Ford C. Max. Nell’impatto i due un giovani militari sono rimasti feriti. Soccorsi, Memola è deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre il 23enne è ricoverato in prognosi riservata. Ferite ma meno gravemente, anche le altre tre persone che viaggiavano sulla C. Max.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno chiuso la strada per eseguire i rilievi sulla dinamica.