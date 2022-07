Ragusa. Scontro tra un’auto e una moto: perde la vita un trentenne. Inutili i soccorsi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi: nello scontro tra un’auto e una moto un 30enne è deceduto

È accaduto intorno alle 19 nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II, nella strada di collegamento nota come “malavita” a Ragusa. La vittima è un giovane trentenne. Secondo le prime notizie ancora frammentarie, due mezzi, un’auto e uno scooter, per cause in corso di accertamento si sono scontrati. Nel terribile impatto il conducente dello scooter sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altre che constatare il decesso dell’uomo e il pm di turno. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO