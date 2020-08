Ragusa. Si aprono i festeggiamenti per S. Giovanni Battista patrono della diocesi: ecco come avere il cero votivo

Si sono aperti ufficialmente oggi 20 agosto, i festeggiamenti per il patrono della diocesi e città di Ragusa, San Giovanni Battista

Il video del percorso per San Giovanni Battista è di Salvo Bracchitta.

Dal 20 agosto è possibile accendere il cero votivo nel giardino di Corso Vittorio Veneto. Il cero si può richiedere in sacristia. I posti per assistere alle funzioni religiose sono 176. Il video che vedrete e il percorso del 29 agosto, per sostare davanti al simulacro di San Giovanni Battista dalle ore 13 alle 19 e dalle 22:30 alle 24:00.