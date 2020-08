Ragusa. Si avvia alla conclusione la novena di San Giovanni Battista oggi presieduta dall’Arciprete don S. Converso

Continua la novena di San Giovanni Battista a Ragusa. Oggi 28 la Santa Messa è stata presieduta dall’Arciprete don S. Converso della Basilica San Giovanni Battista di Vittoria



Durante la funzione pubblica si è verificato un black out dell’energia elettrica e per alcuni minuti nell’assemblea si è creato in un clima di silenzio con la sospensione l’omelia. I pochi posti a sedere disponibili sono stati tutti occupati e tanti fedeli sono stati costretti a sostare davanti al sagrato in attesa della successiva celebrazione.

Alle ore 20:30 è stata celebrata un’altra Messa presieduta da don G. Cabibbo.

GIORNO 29: SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Questi gli orari delle altre Sante Messe: ore 7:00, 8:30, 10*,11:30; 19:30, 20:30, 21:30ore: 10:00 Solenne Pontificale

Sabato, inoltre, alle 8, alle 12,30, alle 17 e alle 20, lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso di campane annunceranno alla città la solennità del santo patrono.



Alle 10 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Carmelo Cuttitta, con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Scrive in un messaggio ai fedeli il vescovo, Mons. Carmelo Cuttitta: “Ricordare il Precursore, fare memoria del suo martirio senza clamori della grande festa, ci invita ad una riflessione più intima che deve scaturire nell’incontro con Cristo, Colui a cui Giovanni diceva non essere “degno di slegare i legacci dei suoi sandali”. È nel riconoscere i propri limiti il momento cruciale in cui si imbocca la via dell’umiltà che c’avvicina a Dio. La missione di Giovanni, infatti, è quella di preparare la via dell’incontro. Il suo stesso incontro con Cristo è scaturito nel battesimo di purificazione e di conversione. Conversione a cui oggi più che mai siamo tutti chiamati, sollecitati da questo particolare momento pandemico”.

Il cero si può accedere nel cortile di Corso Vittorio Veneto. Si può acquistare presso la cattedrale.