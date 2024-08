Ragusa. Tragedia nella notte, Alessandro perde il controllo della moto e muore: lascia la compagna e una figlia

Un tragico incidente mortale autonomo si è verificato nella notte, un 53enne ha perso la vita dopo avere perso il controllo della moto

E’ intorno alle 2,45 della notte tra venerdì e sabato, all’altezza di via Rimembranza.a Marina di Ragusa. La vittima è Alessandro Sciortino di 53 anni, che lavorava al Genio civile di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantare sull’asfalto. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

Sciortino originario di Comiso ma da tempo abitava nella periferia di Ragusa, lascia la convivente e una figlia avuta dalla loro unione. Sciortino è

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Ragusa. Si attende il rilascio della salma alla famiglia da parte della Procura che sta indagando sulle cause del tragico sinistro.