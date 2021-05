Ragusa. Tragico incidente all’alba, l’auto sbanda e si schianta su un’inferriata: muore un 21enne

Un tragico incidente stradale autonomo si è verificato all’alba di oggi: un giovane di 21 anni è deceduto

È accaduto intorno alle ore 6 di questa mattina in via Archimede all’altezza del civico 314 a Ragusa. La vittima è P.S., di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, la vittima viaggiava su una Fiat Punto insieme ad un altro giovane D.M.A. di 22 anni, quando per cause in corso di accertamento, l’auto avrebbe sbandato, finendo prima su un albero e poi su una inferriata che delimita la strada. Nell’impatto, il giovane è morto, mentre l’altro 22enne è rimasto ferito e trasportato dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Al Momento non è chiaro quale dei due giovani fosse alla guida del mezzo e la vittima non aveva conseguito la patente di guida.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per eseguire i rilievi di rito.