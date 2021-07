Ragusa. Tutto pronto per l’insediamento di domani pomeriggio di S.E.R. Mons. Giuseppe La Placa

A Ragusa fervono i preparativi per l’insediamento di S.E.R. Mons. Giuseppe La Placa, che avverrà domani pomeriggio con inizio alle ore 17:15, quando l’alto prelato incontrerà i giovani e alle 17:30 le autorità nella chiesa della Badia



Conclusi gli incontro, Mons. Giuseppe La Placa si recherà in vescovado per prepararsi e uscire in processione alle ore 18. La funzione religiosa sarà trasmessa sulla pagina facebook della diocesi di Ragusa e di Caltanisetta.

Per entrare in Cattedrale sarà necessario munirsi del pass e sedersi nell’area del colore assegnato.

Tutti coloro che partecipano al rito, devono utilizzare mascherina e distanza di 1 metro, come prescrive la legge covid19 e poi potranno pregare per il nuovo vescovo di Ragusa!

Risan Ragusa Italia Sicilia all news, domenica dedica uno speciale per l’insediamento di S.E.R. Mons La Placa.

Articolo e foto: Salvo Bracchitta