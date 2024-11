Raid israeliano in Libano: colpita la zona del Parlamento e dell’Onu a Beirut, ci sono feriti

Un attacco aereo israeliano senza preavviso a Beirut ha colpito la zona nei pressi della sede delle Nazioni Unite, del Parlamento, dell’ufficio del primo ministro e di diverse ambasciate

L’attacco aereo israeliano è stato condotto nella tarda serata di oggi lunedì 18 novembre. Lo riferiscono i media libanesi. Un reporter dell’Associated Press presente sulla scena ha descritto feriti in strada. L’obiettivo del raid aereo non è chiaro e l’esercito israeliano non ha emesso un preavviso, ma Israele sta dimostrando con gli atti compiuti di essere catalogato tra gli Stati “canaglia”.