Raid israeliano su Beirut, almeno 6 morti. Hezbollah: “E’ solo il primo round, abbiamo abbastanza combattenti e armi”

Nel nuovo raid israeliano sulla zona di Bachoura a Beirut è stato colpito un palazzo che ospitava un centro di soccorso di Hezbollah. Almeno sei persone sono rimaste uccise e sette ferite

L’attacco aereo ha preso ha colpito un edificio nel cuore della città. Dopo all’attacco, l’esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per cinque edifici della periferia sud di Beirut. “Siete vicini a installazioni e interessi legati a Hezbollah, contro i quali l’esercito israeliano agirà nel prossimo futuro”, hanno intimato i soldati agli abitanti.

Hezbollah comunque non si ferma e stanotte ha lanciato due droni su Bat Yam, città a sud di Tel Aviv, che hanno fatto scattare le sirene d’allarme. Uno dei velivoli è stato intercettato dall’aeronautica israeliana, mentre l’altro ha impattato in un’area aperta e non si registrano feriti o danni.

Nella giornata di ieri nel corso dell’invasione nel sud del Libano, le truppe israeliane hanno ingaggiato una battaglia con i miliziani di Hezbollah, nel corso delle quali 14 soldati israeliani sono stati uccisi dalla scoppio di un bombaò

il capo dell’ufficio stampa, Mohammad Afif, secondo quanto riporta Al Jazeera, ha detto che Hezbollah ha abbastanza combattenti, armi e munizioni per respingere l’invasione di Israele.

“Assicuriamo al nemico che questo è solo il primo round”, ha affermato Afif ai giornalisti nel sud del Libano, aggiungendo che il Partito di Dio è pronto a “sacrificare il proprio sangue e la propria anima per la nostra patria per la grazia di Dio”.

“Quello che è successo a Maroun al-Ras e in altre zone, inclusa Odaisseh, non è stato altro che la punta dell’iceberg”. Inoltre, Afif ha affermato che la superiorità aerea di Israele “si trasformerà in perdite sul terreno”.