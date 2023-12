Raid israeliano su Gaza: colpito il campo profughi di al-Maghazi, oltre 100 i civili uccisi

Sarebbero 106 i civili uccisi in un raid dell’aviazione Israele su centro di Gaza: sarebbe il più violento dall’inizio della guerra

La guerra tra Israele e Hamas è giunta al giorno 80. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, annuncia che 106 civili compresi donne e bambini sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia. Nonostante la carneficina Netanyahu ha annunciato: “Non ci fermeremo finché non avremo vinto”. Per il numero di civili uccisi, l’attacco aereo di domenica notte nel campo profughi di Maghazi è tra i più mortali tra i bombardamenti israeliani su Gaza.

Ma nonostante i tanti morti, Hamas e Jihad hanno respinto la proposta dell’Egitto di rinunciare al potere nella striscia di Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Lo riporta ‘Haaretz’ sulla base di informazioni giunte oggi da parte di due fonti di sicurezza egiziane. “L’Egitto – si legge sul sito del giornale israeliano – ha proposto una ‘visione’, sostenuta anche dai mediatori del Qatar, che comporterebbe un cessate il fuoco in cambio del rilascio di più ostaggi e porterebbe a un accordo più ampio che coinvolge un cessate il fuoco permanente insieme a una revisione della leadership a Gaza”.