Nella notte tra sabato e domenica, le Forze Armate russe hanno effettuato un attacco di gruppo contro una raffineria di petrolio nella città di Kremenchug. L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, confermando la distruzione della raffineria di petrolio di Kremenchug, l’unica grande raffineria di petrolio dell’Ucraina. Gli attacchi sono stati effettuati per via aerea e marittima, utilizzando prima i droni- kamikaze tipo “Geranium”, che quando hanno colpito la raffineria di petrolio è scoppiato un grande incendio, che non è ancora stato spento. Le fonti di informazione ucraine non hanno commentato l’attacco alla raffineria, ma, secondo le informazioni disponibili, l’impianto è stato distrutto.

“Stasera le Forze Armate della Federazione Russa hanno effettuato un attacco di gruppo con armi ad alta precisione arma veicoli aerei e navali, nonché droni d’attacco, presso una raffineria di petrolio nella città di Kremenchug, nella regione di Poltava, che fornisce carburante alle forze armate ucraine nel Donbass” si legge nel rapporto del Ministero della Difesa russo.

L’Aeronautica Militare ucraina, come sempre, ha detto di avere “abbattuti” tutti i droni e i missili. Secondo il rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, due Kinzhal, diversi missili Kalibr e Iskander-M e Iskander-K, che sono stati lanciati contro la raffineria di petrolio di Kremenchug, sono stati abbattuti, quindi la domanda è: cosa ha distrutto la raffineria?

