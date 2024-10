Raid russi su kharkiv e kryvyirih, colpito palazzo che è in fiamme. Afp a ottobre avanzata record dei russi in ucraina – Video

Un attacco russo su Kryvyi Rih ha distrutto 12 garage e ha innescato un incendio che ha avvolto un edificio e poi si è esteso su 500 metri quadrati. Bombe anche Kharkiv

E’ di un morto e 12 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo di questa notte contro edifici residenziali e strutture mediche a Kryvyi Rih. Lo riferiscono le autorità ucraine, citate da Kyiv Independent. L’attacco ha distrutto 12 garage e ha innescato un incendio che si è esteso su 500 metri quadrati, colpendo un edificio residenziale e diversi annessi.

Attacchi russi anche su Kharkiv, la seconda città ucraina. Colpito un quartiere residenziale e almeno quattro persone sono morte. Lo ha detto il sindaco della città sui social: “Alle 2:51 di mattina, Kharkiv è stata attaccata dall’aria”, ha scritto Igor Terekhov su Telegram, aggiungendo che “due case sono state distrutte e circa 20 edifici hanno subito danni di vario grado”. Il sindaco ha aggiunto che i soccorritori stanno rimuovendo le macerie e che tre persone sono state trovare morte subito, poi e stato trovato il corpo di una quarta persona”. Kharkiv si trova a circa 30 chilometri dal confine russo ed è stata bersagliata da attacchi aerei russi per tutta la durata della guerra, circa due anni e mezzo.

L’agenzia Afp: “Avanzata record dei russi in Ucraina a ottobre”

Nel mese di ottobre l’esercito russo è avanzato in Ucraina di 478 km quadrati, segnando un record da marzo 2022, quando l’invasione era da poco cominciata. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Afp sulla base di dati dell’Institute for the Study of War (Isw).