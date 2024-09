Raid russi su Odessa, Izmail e Kryvyi Rih: colpite infrastrutture. Nel Donetsk conquistata Marinovka

Continua l’avanzata delle truppe russe nel Donetsk, nelle ultime 24 ore conquistato il villaggio di Marinovka. Continuano i raid in diverse regioni dell’Ucraina

Lo annuncia il ministero della Difesa di Mosca, che rivendica la conquista del villaggio di Marinovka nel Donetsk. L’emittente Rbc-Ucraina citando il canale Telegram del governatore regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, riferisce che un missile russo ha colpito un edificio amministrativo di Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky nel centro-est dell’Ucraina, e “ci sono delle persone sotto le macerie”.

Le autorità di Odessa denunciano un “Attacco con i droni nella città ucraina di Izmail, importante porto sul Danubio, che ha causato tre morti e undici feriti”. Le autorità locali accusano i russi di “terrore su vasta scala contro Izmail” e di aver “lanciato droni kamikaze contro il sud della regione”. Fra i feriti c’è un bambino. Risultano danneggiati diversi edifici e mezzi

”Stiamo lottando per la nostra libertà e sopravvivenza, quindi abbiamo bisogno di più armi dai nostri partner per difenderci. Non dovrebbero esserci restrizioni al supporto per l’Ucraina”. Così il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha commentato su ‘X’ l’attacco russo su Odessa che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre 11. ”Questa mattina la Russia ha attaccato massicciamente Izmail nella regione di Odessa con i droni. Tre persone sono morte a causa dei bombardamenti e più di dieci sono rimaste ferite. Gli edifici residenziali sono stati distrutti”, ha scritto Shmyhal aggiunge che i russi hanno ”anche colpito l’ufficio di polizia distrettuale di Kryvyi Rih con un missile. Ci sono vittime. Gli edifici residenziali nel quartiere sono danneggiati”.

E’ di tre morti il bilancio di un attacco russo su Izmail, nella regione di Odessa, condotto con droni. Lo scrive su Telegram il governatore dell’oblast, Oleh Kiper. “Questa mattina il nemico ha fatto ricorso al terrore su larga scala a Izmail – ha riferito – I russi hanno lanciato droni d’attacco nel sud della nostra regione. Il lavoro delle forze di difesa aerea è stato lungo e intenso. Purtroppo a seguito dell’attacco sono morte tre persone: due donne, nate nel 1934 e nel 1955, e un uomo di 73 anni. Undici persone sono rimaste ferite, compreso un bambino”

