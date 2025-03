RaiTre intervista colono israeliano: “Avete un mese di tempo per prendervi tutti gli arabi o li uccidiamo tutti” – VIDEO

Parole scioccanti quelle che un colono israeliano ha detto in un’intervista rilasciata alla redazione del servizio pubblico di RaiTre

La giornalista Francesca Mannocchi ha intervistato per la trasmissione “In mezzora” andata in onda su RaiTre, il colono ebreo Yehuda Shimon, 48 anni, avvocato, tra i fondatori di Havat Gilad, insediamento illegale nella Cisgiordania occupata. Il pensiero espresso dal colono, con tanto di sorrisino di compiacimento, è a dir poco raccapricciante.

“Crediamo che ogni luogo della Terra di Israele ci appartenga e che dobbiamo viverci. C’erano 5 o 6 famiglie quando siamo arrivati qui. Ora ce ne sono 100”, afferma il colono, che parlando dell’illegalità delle azioni dei coloni e dell’usurpazione della terra degli arabi, aggiunge convinto: “Non crediamo che il diritto internazionale debba avere voce in capitolo su ciò che è successo qui. Penso che il diritto internazionale sia scritto da persone che odiano Israele, gli israeliani e che non credono nella Bibbia”. Da queste parole si intuisce che questa gente è convinta di essere al di sopra di ogni legge per diritto divino… c’è poco da commentare.

“Spero – continua Shimon – che cacceremo tutti gli arabi da Gaza e che le nazioni li accolgano. Se dovessi decidere io, direi a tutta la comunità internazionale: avete un mese di tempo per prenderli tutti. Dopo un mese, li uccido tutti. Non voglio nemmeno un arabo”. Inutile commentare una simile dichiarazione, ma una domanda sorge spontanea: qual è la differenza il pensiero di questo signore con quello nazista?

Fania Oz-Salzberger, storica e scrittrice israeliana, commenta l’intervista di Mannocchi e le parole del colono: “Quella persona che ha parlato di fronte alla telecamera non è mio fratello, è un pessimo ebreo e un pessimo cittadino”.

Il servizio della Rai, per dimostrare che il pensiero di questo signore non è quello di tutti gli israeliani, conclude con l’intervista a Fania Oz-Salzberger, storica e scrittrice israeliana, che commenta le parole del colono: “Quella persona che ha parlato di fronte alla telecamera non è mio fratello, è un pessimo ebreo e un pessimo cittadino”. Pubblicità Pubblicità