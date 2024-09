Ramacca (CT). Auto esce fuori strada: muore un 15enne, gravi gli altri tre passeggeri

Gravissimo incidente questa notte nel catanese: quattro ragazzi rimangono incastrati tra le lamiere dell’auto uscita di strada: un 15enne è morto sul colpo

E’ accaduto intorno alle 5 del mattino,al km 3 della Statale 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del Comune di Ramacca , in provincia di Catania. La vittima è un ragazzo di 15 anni che è morto nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, i quattro giovani viaggiavamo su un auto, quando il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscita fuori strada ribaltandosi.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati Vigili del fuoco di Paternò che hanno estratto i giovani dalle lamiere dell’auto consegnandoli agli operatori del 118 che nulla hanno potuto fare per il 15enne, se non costatarne il decesso, mentre hanno soccorso gli altri tre giovani, rimasti gravemente feriti che sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Presenti anche i Carabinieri dei comandi di stazione di Palagonia e Ramacca che hanno eseguito gli accertamenti.