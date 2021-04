Ramacca (CT). Scontro tra BMW e trattore: muore un 49enne e ferito un 36enne trasportato in elisoccorso

Un terribile Incidente stradale si è verificato nelle tarda mattinata di ieri: nello scontro tra un trattore e un’auto un 49enne è morto, mentre un 36enne è rimasto gravemente ferito

L’incidente si è verificato intorno alle 12,30 di ieri, sulla strada statale 288 “Di Aidone” a Ramacca, in provincia di Catania. La vittima è un uomo di 49 anni di Castel di Judica che guidava un trattore. Secondo quanto al momento ricostruito, una Bmw guidata da 36enne di Ramacca, e un trattore, che viaggiavano nella stessa direzione di marcia, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Nel violento impatto il 49enne alla guida del trattore è stato sbalzato a diversi metri di distanza, battendo violentemente la testa contro un muretto che delimita la strada. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno nulla hanno potuto fare per il 49enne ed hanno soccorso il conducente della BMW che versava in gravi condizioni, rendendosi necessario l’intervento dell’elisoccorso che dopo essere atterrato sul terreno circostante, ha trasportato il ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, in codice rosso. Il 35enne ha riportato una serie di politraumi alla testa ed è stato ricoverato presso il Trauma Center dell’ospedale.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.