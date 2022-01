Randazzo (CT). Tragico scontro tra auto e camion: perde la vita una 33enne. Lascia il marito e 2 figli piccoli

Un tragico incidente si è verificato questa mattina nel catenese: nello scontro tra un’auto e un camion una giovane donna di 33 anni è deceduta



E’ accaduto intorno alle ore 8,30, al km 188,400 della Ss 120 tra Randazzo e Montelaguardia, in provincia di Catania. La vittima è Egidia D’Amico di 33 anni, che, da poco come supplente, insegnava alle scuole media “Carlo Levi” di Maniace. Lascia il marito e due figli, un maschietto di 5 anni e una bimba di 3 anni.

Secondo una prima ricostruzione la donna era alla guida di una Ford Focus e viaggiava in direzione Randazzo, quando, forse causa del fondo stradale ghiacciato, ma la dinamica è in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo impattando contro un autocarro guidato da un randazzese di 48 anni.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Randazzo, sono arrivate le ambulanze dei 118 di Randazzo e Maletto, ma per la 33enne non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente del camion è stato trasferito in ambulanza in ospedale con un trauma cranico e altre lievi ferite.

I rilevi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. La salma è stata restituita alla famiglia.