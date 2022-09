Rappresentante Francia all’ONU: “L’Ucraina non riuscirà a riprendere i territori occupati, la guerra continuerà”

“Temo che la guerra continuerà per un po’, non credo che ci sarà un cessate il fuoco a breve. Dubito onestamente che l’Ucraina sarà in grado di reclamare il territorio perduto. Stanno cercando di impedire alla Russia di avanzare, ma io non credo che possano portare i russi fuori dal Donbass e dalla Crimea, non è realistico. Aspetteremo e vedremo“. A dirlo, il rappresentante permanente della Francia presso le Nazioni Unite (ONU) Nicolas de Riviere in un’intervista alla Anadolu Ajansı, agenzia di stampa governativa turca, parlando della possibilità di cooperazione tra UE e Turchia sulla questione Ucraina.

Il rappresentante Onu della Francia nel corso dell’intervista ha anche dichiarato che sebbene le relazioni bilaterali tra Francia e Turchia siano state tese negli ultimi anni, sono ora migliorate e che i due Paesi possono riprendere la cooperazione su varie questioni, incluso il conflitto in Ucraina. Collaborazione da estendere all’Unione Europea.

L’intervista è stata rilasciata in occasione dell’assunzione, questo settembre, della presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte della Francia. Il prossimo 22 settembre inoltre, all’ONU si discuterà del conflitto russo-ucraino con una riunione dei ministri degli Esteri.

Il rappresentante francese ha inoltre dichiarato che la Francia continuerà a sostenere l’Ucraina e che vuole che si trovi in una buona posizione nei negoziati con la Russia. de Riviere ha infine valutato positivamente l’azione di mediazione turca fino ad oggi.