Ravanusa (AG). Avvelenata un’intera colonia di gatti randagi: indagano i carabinieri per risalire ai colpevoli

A Ravanusa il 2019 si è chiuso con un’ignobile strage di gatti randagi, sterminati con le solite polpette avvelenate

Quello che tutti in città considerano una strage di inaudita malvagità e cattiveria, è avvenuta negli ultimi giorni del 2019. Il gesto non trova una spiegazione logica, i poveri micetti infatti non davano alcun disturbo, se non alla mano assassina che ha compiuto questa atrocità e quindi appare incomprensibile agli occhi dell’intera comunità.

Le carcasse dei poveri micetti uccisi con la solita tecnica delle polpette avvelenate sono stati ritrovate nella zona ecologica della città, ma all’appello oltre a quelli ritrovati, ne mancano molti altri che potrebbero essere andati a morire in zone distanti.

I carabinieri della locale tenenza hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori di questo ennesimo atto di barbarie verso animali indifesi.