Ravanusa (AG). Incidente nella notte: muore un 28enne, gravi tre giovani trasferiti a Caltanissetta

Un grave incidente autonomo si è verificato nelle primissima mattinata: un 28enne è deceduto e altri tre giovani sono rimasti feriti e versano in gravi condizioni

È accaduto intorno alla 4,30 di questa mattina via Gramsci, all’altezza del civico 115 nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento. La vittima è Lorenzo Miceli, di 28 anni, ex consigliere comunale del M5S. Secondo una prima ricostruzione Miceli viaggiava come passeggero su un’Alfa Romeo 147 insieme ad altri tre giovani, quando, per cause in corso di accertamento il mezzo si è schiantato contro un muro. Nell’impatto il 28enne è morto, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti.

Scattati i soccorsi sul luogo dell’incidente sono arrivati gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per Miceli, mentre gli altri tre feriti sono stati trasferirti all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. La prognosi è riservata.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Ravanusa e della compagnia di Licata per i rilievi ed accertare la dinamica.