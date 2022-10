Rave Party: Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sullo Stop. Esulta Salvini

Il Consiglio dei ministri questa mattina ha approvato il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo

Tra le misure più attese c’era quella sui Rave party. le nuove norme sono state approvate mentre le forze dell’ordine erano impegnate a sgomberare il capannone a Modena nord con coltre 5000 mila “festeggianti” all’interno.

Queste le nuove misure. Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legge all’esame oggi del Consiglio dei ministri – composta di 9 articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di Covid – nella parte che riguarda il contrasto ai rave party. In caso di condanna, “è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione”.

Esulta Matteo Salvini: “Modena, sgombero e sequestri in corso al rave party.Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia”.