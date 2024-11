Razzi Hezbollah all’alba su Israele: colpita base militare vicino a Tel Aviv e le città  di Hasharon e Tira. Oltre 19 feriti

E’ di 19 feriti il bilancio del lancio dei razzi Hezbollah dal Libano sulla città di Tira nel centro di Israele, a circa 30 km a nord-est di Tel Aviv

Lo riferiscono fonti mediche e la polizia, secondo quanto riporta il Times of Israel, secondo i quali razzi provenienti dal Libano hanno colpito nella notte le città israeliane di Hasharon e Tira, rispettivamente a circa 22 km e 30 km a nord-est di Tel Aviv, causando feriti e danni.

Non è ancora chiaro se ci siano vittime, ma secondo la radio dell’esercito israeliano citata da Al Jazeera almeno 19 persone sono rimaste ferite a Tira. In precedenza l’esercito aveva reso noto di aver rilevato nello spazio aereo israeliano tre razzi provenienti dal Libano, alcuni dei quali erano stati intercettati, dopo che le sirene d’allarme erano risuonate nel centro del Paese.

Hezbollah inoltre rivendica di avere colpito una base militare israeliana nel nord di Israele. Lo riporta l’emittente televisiva Lbc. Hezbollah ha dichiarato di aver preso di mira la base militare di Glilot, vicino a Tel Aviv, associata all’Unità di intelligence militare israeliana 8200. Il gruppo ha anche annunciato di aver lanciato razzi contro l’insediamento israeliano settentrionale di Dalton.