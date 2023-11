Re Giordania: “L’occupazione di Gaza di Israele farà esplodere la regione, soluzione militare non avrà successo”

Qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di Israele di parti di Gaza peggiorerà la crisi e le continue “violazioni” israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero “spingere la regione verso un’esplosione”

Lo ha detto il Re Abdullah di Giordania. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale Petra citata dal quotidiano britannico The Guardian. “Una soluzione militare o di sicurezza” non avrà successo, ha detto il re, sottolineando che il conflitto ha avuto origine nell’occupazione e nella privazione dei diritti del popolo palestinese e aggiungendo che “Qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e le continue violazioni israeliane in Cisgiordania e a Gerusalemme spingeranno la regione verso un’esplosione”. Infine Re Abdullah ha concluso: “Qualsiasi altro percorso si concluderà con un fallimento e porterà a ulteriori cicli di violenza e distruzione”.