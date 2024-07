Realmonte (AG). Ha un malore mentre nuota al mare: 13enne di Raffadali muore per infarto

Il ragazzo stava facendo il bagno in mare quando è stato colto da un infarto; inutile il trasferimento in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

FOTO archivio

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il tredicenne mentre faceva il bagno nel tratto di mare della spiaggia delle Pergole, a Realmonte si sarebbe sentito male, sembra per un arresto cardiaco improvviso. Alcuni bagnanti accortosi di quanto stava accadendo hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che hanno eseguito le manovre di rianimazione nell’attesa dell’atterraggio dell’elisoccorso sulla spiaggia.Il tredicenne è stato trasportato in elisoccorso. all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove le sue condizioni sono apparse subito disperate alcune ore dopo l’arrivo è deceduto. I medici non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte.