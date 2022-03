Realmonte. Crolla nella notte il costone di Capo Rossello e travolge alcune barche ma nessuna vittima

Nella notte il costone di Capo Rossello a Realmonte è crollato. I detriti hanno travolto alcune barche, ma per fortuna non ci sono danni a persone

A documentare quanto è accaduto questa notte, è stata come al solito l’associazione Mareamico che da tempo monitora la zona, e con vari comunicati aveva anticipato quanto poi è realmente accaduto questa notte.

Otto mesi addietro l’associazione ambientalista Mareamico infatti aveva allertato tutte le autorità, paventando il rischio di un crollo imminente del costone sulla spiaggia. Oltretutto sulla collina che sovrasta la spiaggia è ubicato il faro di capo Rossello, che fortunatamente non è stato interessato dall’evento.

Tutto previsto dunque e stanotte il film annunciato è andato in scena, la collina è collassata, travolgendo diverse barche che erano in stallo sulla spiaggia sottostante. Fortunatamente è successo in inverno e di notte, se fosse accaduto in estate forse i danni non sarebbero stati circoscritte alle sole cose.